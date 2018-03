Bắt tạm giam đối tượng đưa hối lộ trong vụ khai thác rừng trái phép

Liên quan đến vụ việc khai thác trái phép rừng thông do Cộng đồng bon Bu Koh, xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) quản lý, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối tượng Lê Xuân Dũng (sinh năm 1987), trú tại thôn 1, xã Quảng Tân (Tuy Đức) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”. Tang vật vụ phá rừng thông tại Tuy Đức

Vào tháng 7/2017, do biết được thông tin rừng cộng đồng bon Bu Koh có chủ trương cho khai thác tận thu những cây thông bị khô chết nên Lê Xuân Dũng đã bàn bạc với Trần Tiến Dũng, trú tại xã bon Me Ra, Đắk R’tíh (đối tượng này đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng) đến gặp ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh để xin khai thác.

Hai đối tượng đã mượn của ông Trần Văn Mến (bố của Trần Tiến Dũng) số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, Trần Tiến Dũng, Lê Xuân Dũng và ông Mến cùng nhau đến nhà của ông Minh.

Tuy nhiên, ông Mến không biết việc Lê Xuân Dũng và Trần Tiến Dũng đến nhà ông Minh để đưa tiền hối lộ mà chỉ biết là đến để bàn bạc, dò hỏi về chủ trương khai thác thông của UBND.

Tại đây, Lê Xuân Dũng đã đưa cho ông Minh 200 triệu đồng với mục đích là để ông Minh làm thủ tục khai thác thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình khai thác.

Đặc biệt là với tư cách Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, ông Minh sẽ cho phép hai đối tượng khai thác trước khi có chủ trương của UBND huyện và xác nhận vào bảng kê lâm sản khối lượng 825 Ster củi thông vào thời điểm ngày 15/9/2017, trong khi chủ trương đồng ý cho khai thác của UBND huyện Tuy Đức là ngày 18/9/2017.

Đồng thời, ông Minh biết trong khối lượng thông khai thác nhiều khối lượng theo quy cách gỗ khác nhau, nhưng để thuận lợi cho việc vận chuyển và phù hợp với chủ trương của UBND huyện Tuy Đức cho khai thác tận dụng củi thông nên ông Minh cũng đã xác nhận khai thác cùng quy cách.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối ông Nguyễn Văn Minh để điều tra làm rõ hành vi “Nhận hối lộ”./. Bắt chủ tịch xã nhận hối lộ tiếp tay cho hành vi phá rừng VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Minh được xác định là đã nhận hối lộ của các đối tượng khai thác trái phép rừng cộng đồng do bon Bu Koh, xã Đắk R’tíh quản lý. Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng VOV.VN- "Lâu nay chúng ta chưa làm được việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng. Lần này cần phải làm cho rõ, không thể để rừng cứ mất mà trách nhiệm không về ai". Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông VOV.VN - Các đối tượng bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật gồm 8,5m3 gỗ hộp (quy tròn là hơn 13m3 gỗ các loại).