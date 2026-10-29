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Bắt tạm giam giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau lừa đảo gần 35 tỷ đồng

Thứ Năm, 16:56, 29/10/2026
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Hồ Thị Kiểng (ngụ Cà Mau) đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân với số tiền trên 34,8 tỷ đồng.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thuỷ sản, xuất nhập khẩu Thiên Phú (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Đối tượng Kiểng tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, Hồ Thị Kiểng bị tố cáo đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân với số tiền trên 34,8 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), bị can Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ. giao tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, bị can Kiểng đã chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán theo thoả thuận. Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là hơn 17,2 tỷ đồng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Kiểng (bìa trái).

Đối với ông T.C.H (trú tại TP Hồ Chí Minh), Kiểng nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hoá và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng thoả thuận. Trong đó, có trường hợp đất được mua không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền còn lại, bị can Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả với số tiền 17,615 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận đơn tố giác của một số nạn nhân liên quan đến việc bị can Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền cọc. Các nội dung này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cà Mau xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của bị can Kiểng, hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; liên hệ số điện thoại 0949.479.697, gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, điều tra viên thụ lý vụ án, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Văn Đức-Như Ý/Công an nhân dân
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