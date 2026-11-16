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Bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống Bitharvest tại Việt Nam

Thứ Hai, 09:09, 16/11/2026
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Đối tượng Nguyễn Thanh Hương bị cáo buộc đứng đầu hệ thống Bitharvest tại Việt Nam, tổ chức mạng lưới nhiều tầng, lôi kéo người tham gia mua thiết bị và phát triển thêm thành viên để hưởng hoa hồng.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ án được xác định liên quan đến hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest tại Việt Nam, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia với số tiền lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương (SN 1965), trú tại phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh gặp gỡ, móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam. Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

bat tam giam nguoi dung dau he thong bitharvest tai viet nam hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Hương

Khoảng tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (SN 1974), trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (SN 1977), cùng địa phương tham gia đầu tư. Ngày 13/5/2025, trong thời gian đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỷ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương. Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến ngày 3/10/2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra trong khoảng thời gian từ 13/5/2025 đến 3/10/2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân, ngoài chị Trần Thị Thanh N. còn có Phạm Thị H. (SN 1993), trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1994), trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Hiền/Công an nhân dân
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