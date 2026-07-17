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Bắt tạm giam người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ Sáu, 14:14, 17/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Mai để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Người này nhiều lần đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối tượng Cao Thị Ngọc Mai (SN 1974, thường trú tại số 410, ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố và bắt tạm giam theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

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Công an Vĩnh Long thi hành lệnh bắt bị can Cao Thị Ngọc Mai

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Cao Thị Ngọc Mai từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 5 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Do mang tâm lý bất mãn, không đồng ý với bản án, sau khi chấp hành xong án phạt tù (từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt), đối tượng đã liên tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chống phá. Mai thường xuyên đăng tải các bài viết, video có nội dung quy kết, xuyên tạc sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức và cá nhân.

Dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần gặp gỡ giải thích, đồng thời hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, Cao Thị Ngọc Mai vẫn không những không chấp hành mà còn tiếp tục phát tán các thông tin độc hại, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua quá trình thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 6/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Mai.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

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Khi mạng xã hội thành nơi phán xử

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Trà Vinh-CTV Trần Trí/VOV-ĐBSCL
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