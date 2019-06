Bắt tạm giam nguyên giám đốc TTKT Tài nguyên-Môi trường Bạc Liêu

Tối 3/6, Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Quang Ánh - nguyên giám đốc Trung tâm kỹ thuật (TTKT) Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, để điều tra, làm rõ về hành vi “thiếu tránh nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng, nơi làm việc của ông Ánh, tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nhà riêng của ông Bùi Quang Ánh

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 thuộc cấp của ông Ánh gồm: Lê Trung Kiên (SN 1975), nguyên Đội trưởng Đội đo đạc số 1, Ngô Văn Tá (SN 1975), nguyên Đội trưởng Đội đo đạc số 5 và Bùi Mạnh Hòa (SN 1986), nguyên Đội trưởng Đội đo đạc số 7 đều thuộc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, cùng hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ năm 2013-2015, Kiên, Tá và Hòa nhận thực hiện hợp đồng nhiều công trình, dự án về đo đạc, quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù các công trình, dự án sau khi thực hiện hoàn thiện theo hợp đồng và đã lập chứng từ thanh toán xong nhưng cả 3 đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền thù lao của nhân viên cấp dưới mình với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra, công an còn phát hiện từ 2012 - 2014, Kiên đã tạm ứng tiền của trung tâm, chi không chứng từ số tiền hơn 4 tỉ đồng; Tá chi không chứng từ số tiền gần 1,2 tỉ đồng; Hòa chi không chứng từ hơn 4,9 tỉ đồng.

Vào tháng 3/2018, Kiên, Tá, Hòa đã được đưa ra xét xử. Cáo trạng cho biết, ông Bùi Quang Ánh có sai phạm khi duyệt cho Kiên, Tá, Hòa thanh toán các khoản tạm ứng với số tiền hơn 5,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, không thể tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tạm ứng và chi tiền của Kiên, Tá, Hòa và ông Ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ khi có đủ căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật./.

