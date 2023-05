Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nghĩa, 46 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum bị Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam ngày 21/4/2023 theo Lệnh bắt bị can để tạm giam và Quyết định số 02 ngày 21/4/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum

Theo Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thành Nghĩa bị khởi tố và tạm giam về hành vi: "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" xảy ra từ tháng 10/2022 trong dự án Chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Được biết ông Nguyễn Thành Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum từ ngày 1/7/2016.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Kon Tum cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Hữu Nhân, 37 tuổi, nhân viên hợp đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum và ông Phạm Phước, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Bình), thành phố Kon Tum.

Một góc vườn của hộ ông Nguyễn Thanh Sang với tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ hơn 10,7 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, trong đợt thứ 4 thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, tổng diện tích đất cần thu hồi là gần 10ha của 7 hộ dân thuộc địa bàn thôn 2, xã Hòa Bình.

Ngày 18/10/2022 UBND thành phố Kon Tum có Quyết định số 3950 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng chi phí trên 19,7 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Kon Tum đã chi 10,7 tỷ đồng, đền bù cho hộ ông Nguyễn Thanh Sang, với diện tích thu hồi 3,4 ha./.