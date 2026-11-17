Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”.

Tiktoker "Hảo hán mini" và chủ tài khoản Facebook "Thành Lê Lai" tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện các video đăng trên facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) xác định Phan Tấn Thành (39 tuổi, thường trú tại phường Bến Thành, Quận 1 cũ, TP.HCM) là người tạo lập, sử dụng facebook trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Phan Hiếu Thịnh (24 tuổi, cư trú tại xã Nhà Bè, huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam. Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn, cá biệt có video thu hút hơn 150 ngàn lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hiếu Thịnh về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.