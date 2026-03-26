Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số

Cơ quan điều tra xác định Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm đã tạo lập, phát hành, bán các đồng tiền mã hóa cho nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sàn giao dịch tiền mã hoá ONUS

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã tạo lập đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Nhằm thu hút nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027 để được hướng dẫn, giải quyết.