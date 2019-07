Bắt tên cướp dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm

Chiều 15/7, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đã bắt được đối tượng Ngọ, quê ở Nghệ An, đang tạm trú tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, hung thủ đã dùng dao cứa cổ người tài xế xe ôm để cướp xe máy gây hoang mang dư luận.

Hung thủ dùng dao cứa cổ cướp xe ôm.

Theo điều tra, chiều ngày 10/7, ông Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú Dĩ An, Bình Dương) đang chạy xe máy hiệu Sirius ngang qua khu vực đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì gặp Ngọ vẫy bắt xe ôm và yêu cầu chở về hướng Khu Công nghiệp Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM).

Sau đó, khoảng 17h chiều cùng ngày, Ngọ yêu cầu ông Mỹ chở vào khu dự án vắng vẻ trong khu công nghiệp trên. Trong lúc ông Mỹ đang chạy xe, Ngọ bất ngờ dùng dao cứa cổ ông Mỹ rồi lấy đi chiếc xe máy. Ông Mỹ may mắn được cấp cứu kịp thời, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã cử trinh sát khoanh vùng truy bắt. Sáng ngày 15/7, hung thủ bị bắt giữ sau 5 ngày lẫn trốn ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã được di lý về Công an Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra. Khai nhận bước đầu, Ngọ cho biết, do túng thiếu nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu. Chiếc xe máy cướp được của ông Mỹ, Ngọ đem bán rồi bỏ trốn xuống Bà Rịa – Vũng Tàu ẩn náu./.