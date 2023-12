Bắt tên trộm chém bảo vệ khu công nghiệp ở Long An

Theo cơ quan công an, lúc 16h ngày 26/11, trong lúc tuần tra khu vực quanh nhà máy tại Khu Công nghiệp Phú An Thạnh, ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, lực lượng bảo vệ phát hiện một nam thanh niên đang thực hiện hành vi trộm dây cáp điện nên ập đến bắt quả tang.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (ảnh TC)

Bị hai bảo vệ dùng xe máy kè sát, tên trộm đã dùng mã tấu chống trả. Khi 2 bảo vệ vứt xe máy bỏ chạy một đoạn thì đối tượng quay lại cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành vây ráp và bắt giữ đối tượng tại ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đối tượng khai nhận, mới ra tù hơn 1 năm cũng về tội “cướp tài sản”, do không việc làm ổn định nên “ngựa quen đường cũ” tiếp tục đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài.