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Bắt thanh niên sát hại bé gái 12 tuổi ở Đắk Lắk, giấu thi thể dưới giếng

Chủ Nhật, 15:09, 21/06/2026
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VOV.VN - Sau khi đánh bé gái 12 tuổi bất tỉnh vì mâu thuẫn nợ tiền, nam thanh niên 20 tuổi ở Đắk Lắk đã thả nạn nhân xuống giếng rồi mang xe máy điện đi cầm cố lấy 8 triệu.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng khiến một bé gái 12 tuổi tử vong xảy ra tại xã Pơng Drang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận trình báo của bà H. (41 tuổi, trú thôn 4) về việc con gái là cháu M.K.H. (12 tuổi) đi học bằng xe máy điện nhưng không trở về nhà như thường lệ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai công tác tìm kiếm, đồng thời trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường.

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Hình ảnh gia đình trích xuất camera thấy N. chở cháu H. trên đường

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trong khoảng từ 13h30 đến 14h ngày 20/6, cháu H. xuất hiện cùng một nam thanh niên trên xe máy điện. Người này được xác định là P.B.N. (20 tuổi, trú thôn 9, xã Pơng Drang).

Được mời đến làm việc, N. ban đầu quanh co, không thừa nhận liên quan đến sự mất tích của cháu H. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình P.B.N.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định N. có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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Khu vực tìm được thi thể cháu H. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lời khai ban đầu, do cho rằng cháu H. còn nợ tiền nhưng không trả, N. hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân. Khi thấy cháu H. bất tỉnh, đối tượng đưa nạn nhân đến khu vực giếng nước trong rẫy cà phê và thả xuống.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của cháu H. mang đi cầm cố, lấy 8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Minh Minh/VTC News
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