Bắt thêm một nhân viên Công ty địa ốc Alibaba

Hôm nay (29/8), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi, quê Gia Lai) là nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhóm người mặc áo đỏ có dòng chữ Địa ốc Alibaba chống đối đoàn cưỡng chế.

Theo đó, Huỳnh Ngọc Thiện bị tạm giam 3 tháng để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra làm rõ về hai hành vi trên.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ra lệnh tạm giữ người khẩn cấp Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi trên. Cả Thiện và Long đều là nhân viên bảo vệ của Công ty địa ốc Alibaba.

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại dự án Alibaba Tân Thành Center City 5.

Trong lúc thi hành cưỡng chế, có khoảng 60 - 70 người, mặc áo có in dòng chữ Công ty địa ốc Alibaba, trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Phan Quỳnh Long, Huỳnh Ngọc Thiện và nhiều người khác đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc này, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến ngày 25/7, Công an thị xã Phú Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục xử lý.

Căn cứ vào lời khai của hai bị can, cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay lại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan, trong đó có Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai nhận đã nghe theo chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh nên cùng đồng bọn chống đối, đập phá xe múc đất của đoàn cưỡng chế./.