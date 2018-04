Bắt trùm ma túy là cựu Cảnh sát, lộ diện hung thủ vụ giết người “1 tỷ“

Bắt trùm ma túy từng là cựu Cảnh sát

Trong sự nghiệp hơn 10 năm đối đầu với tội phạm ma túy, nhưng vụ án Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng "mượt", 45 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên), được thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên, Hà Nội) đánh giá là chuyên án thành công trọn vẹn khi bắt được thủ phạm, thu tang vật và mở rộng hết đồng phạm trong đường dây.

Dũng "mượt" ngày mới bị bắt. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Thiếu tá Thắng nhớ lại, khoảng tháng 6/2014, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an quận Long Biên phát hiện ổ nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu. Để tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm qua mắt các trinh sát, Dũng thu nạp đệ tử của mình chủ yếu là thanh niên trẻ, trong đó có cả sinh viên tham gia. Để dễ dàng điều khiển nhóm thanh niên này đi nhận và giao hàng, Dũng cho chúng ăn, ở và sử dụng ma túy thoải mái tại nhà mình, còn Dũng đứng phía sau chỉ đạo và sẵn sàng phủi tay nếu bị phát hiện.

Thời điểm phát hiện ra Dũng "mượt" chính là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy trên, bản thân Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng và anh em trong đội hết sức băn khoăn, trăn trở. Bởi, trước đó, Dũng từng công tác tại Công an quận Long Biên. Sau khi bị cho ra khỏi lực lượng do dính líu đến nợ nần, cờ bạc, Dũng đã tổ chức một đường dây buôn ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Trung Quốc sang Lạng Sơn và đưa về Hà Nội tiêu thụ.

“Dũng trước đây công tác ở vị. Bởi vậy ở góc độ tình cảm, không bao giờ muốn nhìn Dũng bị bắt vì vi phạm pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực công tác của anh em. Nhưng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm như ma túy thì không có ngoại lệ”- Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng nhận định.

Thiếu tá Thắng cho biết thêm, điều khó khăn nhất của vụ này là Dũng hiểu được các biện pháp nghiệp vụ trong lực lượng công an, đồng thời biết mặt các trinh sát viên nhiều kinh nghiệm của Đội ma túy. Nhà Dũng lại nằm ở vị trí độc đạo, chỉ có một lối đi duy nhất. Ngay đầu ngõ ra, vào Dũng bố trí hai camara quan sát, và có người trực trong nhà nên rất khó để các trinh sát tiếp cận mục tiêu. Bản thân Dũng cũng không trực tiếp giao dịch mua bán ma túy với khách, mà sử dụng các đối tượng sinh hoạt ở nhà Dũng.

Nhưng với quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận, anh Thắng cùng các đồng chí trinh sát trẻ mà Dũng chưa biết mặt, hóa trang thành những người bán xôi, mua đồng nát… để áp sát và theo dõi cách bố trí của nhà Dũng, những đối tượng thường ra vào nhà Dũng.

“Một khó khăn, vất vả nữa trong chuyên án này là do Dũng có thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, liên tục thay đổi số điện thoại liên hệ”- thiếu tá Thắng cho biết.

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngày 19/06, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định thời cơ triệt phá chuyên án đã đến, Ban Chuyên án đã quyết định bố trí một tổ công tác gồm 9 đồng chí bắt số đối tượng ra khỏi nhà Dũng đi giao ma túy. Tổ công tác còn lại gồm 11 đồng chí áp sát khu vực nhà Dũng chờ lệnh

Đến 18h20 cùng ngày, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đàn em của Dũng "mượt" đang trên đường giao hàng, thu 1 túi ma túy "đá" và 208 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác còn lại ập vào nhà Dũng, khiến hắn không kịp trở tay. Thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Tiến Dũng, Ban chuyên án thu tang vật gồm 16 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ma túy "đá", 2 cân điện tử dính ma túy…

Khi bị bắt, Dũng “mượt” gần như “chết lặng” và 9 ngày liền liên tiếp hắn không hé răng một lời. Đến ngày thứ 9, với lời động viên chân thành của thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng cùng với những chứng cứ thu thập được từ các đối tượng, Dũng bắt đầu khai nhận với thái độ khá thành khẩn và những lời khai của anh ta hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những đối tượng tham gia trong đường dây.

Từ lời khai của Dũng "mượt", Cơ quan điều tra đã khai thác mở rộng, bắt giữ tổng cộng 13 đối tượng khác trong đường dây, làm rõ từ tháng 5/2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ 6kg ma túy "đá", 2.800 viên ma túy tổng hợp và 50.000 viên hồng phiến trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi kg ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng.

Lộ diện kẻ giết người thuê giá 1 tỷ

Ngay sau khi bị bắt, Dũng “mượt” được phát hiện có dính líu đến phi vụ hợp đồng giết người thuê với giá một tỷ đồng một mạng. Bản hợp đồng được ký miệng giữa Dũng “mượt” và một cặp vợ chồng không quen biết ở Bình Dương.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Nhớ lại thời điểm vụ án ma túy do Dũng "mượt" cầm đầu, thiếu tá Thắng cho biết, “Lúc đó, tôi bất ngờ nhận được điện của chỉ huy Phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội. Cấp trên đề nghị tôi lên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp làm rõ một vụ án Dũng cùng đồng bọn gây ra ở Bình Dương. Lúc đó, tôi đoán Dũng “mượt” chỉ liên quan đến án vụ ma túy nào đó ở Bình Dương, chứ không biết hắn là kẻ chủ mưu giết người”- vị Phó đội trưởng nhớ lại.

Theo điều tra, sáng 6/1/2013, Dũng và đồng bọn di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam, mang theo súng để truy sát anh Nguyễn Tấn Phú theo hợp đồng. Vụ án này Dũng được ứng trước 500 triệu. Sau khi nhận tiền Dũng thuê hai người ở trong miền Bắc vào trong đó.

Khi đã xác định được đặc điểm, xe đối tượng đang đi, bọn chúng vờ tạo ra va chạm giao thông. Sau đó gõ cửa yêu cầu lái xe hạ kính rồi dùng súng bắn. May mắn cho nạn nhân, những kẻ giết người thuê nã đạn trượt, anh Phú thoát chết.

“Khi nắm được vụ việc tôi nói anh em, đối tượng này đã từng làm trong ngành cho nên để đấu tranh được đối tượng không hề đơn giản. Anh em ở Bình Dương vào đấu tranh chắc chắn sẽ khó khăn, không hiệu quả. Chính vì vậy, hôm đó tôi có đi cùng anh em Bình Dương, nhưng tôi có yêu cầu anh em ở ngoài để tôi trực tiếp vào đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi đã khiến nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình”- Thiếu tá Thắng nhớ lại.

Sau khi ra Hà Nội, một lần nữa giáp mặt với người cán bộ đã khuất phục mình trong vụ án ma túy, Dũng “mượt” tiếp tục được nghe anh Thắng động viên và sớm kể rành rọt vai trò chủ mưu trong vụ án “một tỷ lấy mạng người”.

Ngoài lần bắt cựu cảnh sát, trong năm 2014, thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng còn cùng đồng đội khám phá chuyên án, triệt xóa đường dây Mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, thu giữ 106 bánh heroin. Đường này này hoạt động trên tuyến Sơn La – Hà Nội – Lạng Sơn – Quảng Ninh, do Nguyễn Văn Trình (49 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu./.

Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên, Hà Nội), được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, một trong 20 thanh niên công an tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai. Tuy nhiên khi nhắc đến những thành tích anh đạt được anh chỉ nói đó là công lớn của cả tập thể và sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên.