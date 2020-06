Bắt vụ vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp cùng súng, đạn ở Sơn La

Vào hồi 3h30 phút ngày 1/6, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án 0420.LX, bắt giữ 02 đối tượng Giàng A Sử, sinh năm 1994 và Sồng A Hú, sinh năm 1996, cả hai cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tang vật thu giữ gồm hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Sămplếch đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ; 02 khẩu súng được các đối tượng mang theo nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.



Nhằm kịp thời động viên Ban chuyên án và các lực lượng tham gia phá án, ngay trong sáng nay 1/6, ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sơn La và Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã về huyện Vân Hồ thăm, chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Tang vật lực lượng công an thu giữ được

Ngoài tặng hoa chúc mừng, thưởng nóng cho cán bộ chiến sỹ tham gia đánh án, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông cũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao lực lượng tham gia chuyên án đã mưu trí, dũng cảm, phá án thành công, bắt giữ được đối tượng, tang vật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông tặng hoa chúc mừng Ban Chuyên án

Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục bám sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa, nhất là trong tháng cao điểm phòng chống ma túy, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy theo đúng quy định của pháp luật./.