Bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Kiểm điểm trách nhiệm Công an huyện Chương Mỹ

Ngày 28/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội có thông cáo về kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến của UBND Thành phố quý I/2019.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ về vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại.

Bé gái 9 tuổi bị Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) giở trò đồi bại ở vườn chuối.

"Kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ liên quan đến quá trình điều tra, xử lý vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi, đồng thời tổ chức công bố, công khai kết luận điều tra với dư luận, báo chí", công văn UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình đi xe máy không biển số về nhà sau khi đi bán thịt lợn. Khi đi qua nghĩa trang xã Hợp Đồng (Chương Mỹ), Trình thấy cháu V.N.Q. đang đi học về.

Thấy vậy, Trình quay lại chỗ bé gái và nói dối là bố mẹ cháu nhờ đón về. Sau khi cháu bé Q. lên xe, Trình chở bé đến một vườn chuối (thôn Bà Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ), khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Trình ra về, bỏ lại cháu bé một mình. Sau đó, bé Q. đã nhờ người dân ở gần đó đưa về. Nhận được tin trình báo từ gia đình cháu bé, Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra vụ án.

Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Cùng với đó, Công an huyện Chương Mỹ đã cho bị can Tình được tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc Trình từng có tiền án và bị khởi tố tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" nhưng được tại ngoại, khiến nhiều người không đồng tình vì lo ngại kẻ này có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

Sau đó, đến ngày 25/3, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định chuyển tội danh "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" sang tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ).

