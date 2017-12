Bé gái bị bạn trai quen trên Facebook đưa vào nhà nghỉ “tâm sự”

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Triệu Minh Ngoan (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi Giao cấu trẻ em.

Theo tài liệu công an, trước đó em NTHT. (13 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) có quen biết với Ngoan thông qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 8/12, Ngoan chạy xe máy đến tìm gặp T rồi cả hai đến phòng trọ của Ngoan tại khu phố Cây Da (phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên) để ăn nhậu. Sau đó Ngoan và em T. chở nhau vào một nhà nghỉ thuộc khu phố Mỹ Hiệp (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) để “tâm sự”. Sau khi “làm chuyện người lớn”, T điện thoại cho người nhà đến đón về.

Biết chuyện xảy ra với cháu, bà ngoại của T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay lập tức, Công an phường Thái Hòa đã mời đối tượng Ngoan về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Ngoan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Uyên điều tra, xử lý vụ việc./.

