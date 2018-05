Bé trai 8 tuổi ở Quảng Bình nhập viện vì bị đánh chấn thương sọ não

Chiều ngày 11/5, ông Nguyễn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một bé trai 8 tuổi bị đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh chụp CT Scanner cho thấy sọ não cháu Điệp bị tổn thương nặng

Vào lúc 22h ngày 8/5, Hồ Ngọc (13 tuổi, trú bản Ka Ai) đã dùng chai bia đánh vào đầu cháu Hồ Điệp (10 tuổi, trú Bản Ka Vàng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá).

Cú đập mạnh khiến cháu Điệp bị chấn thương sọ não, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Lúc mới vào viện, cháu Điệp bị đau đầu, chóng mặt, chảy máu mũi. Qua chụp phim CT Scanner, các bác sĩ chẩn đoán sọ não cháu Điệp bị chấn thương, vỡ xương sọ vùng trán và tụ máu ngoài màng cứng. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, hiện cháu Điệp tạm thời qua cơn nguy kịch.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ việc này, ông Nguyễn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cho biết: "Nguyên nhân xảy ra vụ việc chưa rõ ràng, có thể do các cháu có uống chút bia, rượu nên xảy ra mâu thuẫn. Người đánh cháu Điệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an xã đang tiếp tục điều tra để làm rõ"./.