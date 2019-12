Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl trở về tham gia đường dây buôn người

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng liên quan, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc để lấy chồng.

Nguyễn Thị Tiên tại cơ quan điều tra.

Cụ thể ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang trên đường đưa 2 người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán.



Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Phạm Thị Mến (SN 1992, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, năm 2015, cả 2 đối tượng đã thực hiện thành công mua, bán 3 người sang Trung Quốc để lấy chồng.



Đặc biệt, Nguyễn Thị Tiên mặc dù là nạn nhân trong vụ mua bán người trước đó, nhưng khi quay trở về nước lại cùng với Nguyễn Thị Mến tổ chức mua, bán người khác sang Trung Quốc để lấy chồng.



Các nạn nhân trong chuyên án này gồm 5 phụ nữ đều đã được Công an Nghệ An giải cứu thành công.



Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.