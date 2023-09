Bị can Nghiêm Quang Minh, "ông trùm chung cư mini" vừa bị bắt là ai?

Chiều tối 13/9, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy khiến 56 người tử vong. Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini tại số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ nêu trên.

Bị can Nghiêm Quang Minh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bị can Nghiêm Quang Minh bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, Nghiêm Quang Minh không chỉ có 1 chung cư mini trên địa bàn Hà Nội. Bị can này sở hữu, điều hành loạt chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Đống Đa... Các chung cư mini của bị can Minh đều nằm sâu trong ngõ nhỏ, cao vọt hơn so với các công trình lân cận và không có lối thoát hiểm. Có nhiều biểu hiện vi phạm về trật tự xây dựng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến tài sản và có thiệt hại về người. Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ nhà trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, dù là nhà chung cư, chung cư mini và các tòa nhà kinh doanh phòng trọ cho thuê đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn về phòng cháy chữa cháy, phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình vận hành tòa nhà cũng cần phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa, đoàn luật sư TP Hà Nội.

“Người thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự, chế tài cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù nếu hậu quả làm chết 3 người trở lên hoặc thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Ngoài việc xem xét làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra, rà soát hoạt động cho thuê nhà ở, thuê phòng trọ và đặc biệt là với các chung cư mini không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, ở khu vực đông dân cư để tránh những vụ hỏa hoạn tương tự có thể xảy ra” - Luật sư Hoàng Tùng phân tích.

Đối với chung cư số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (nơi xảy ra vụ cháy), vào thời điểm xảy ra vụ việc, chung cư này được xác định xây vượt phép 3 tầng so với giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Chính quyền quận Thanh Xuân đã từng 2 lần ra quyết định xử phạt công trình trên.