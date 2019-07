Bị can nhập viện ở Đà Nẵng không có tổn thương do sang chấn

Chiều 5/7, Bệnh viện Đà Nẵng có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trần Văn Hiền - bị can trong vụ án đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành họp Hội đồng chuyên môn với đầy đủ các chuyên khoa: Hồi sức, Tim mạch, Nội tiết và các chuyên khoa sâu hệ ngoại như Ngoại Thần kinh, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương, Ngoại phần mềm, Chẩn đoán hình ảnh...

Sau cuộc họp, Hội đồng chuyên môn có kết luận: Bệnh nhân Trần Văn Hiền bị bệnh Đái tháo đường type I; bệnh kèm: Viêm dạ dày ruột cấp; biến chứng: Hôn mê nhiễm toan aceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết. Hội đồng kết luận không thấy bất cứ tổn thương nào do sang chấn...

Bệnh nhân Hiền đang được điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, lúc 0h19 phút ngày 4/7, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Hiền từ Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Phòng Cấp cứu Đa khoa ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, thở nhanh sâu, môi khô, lưỡi bẩn, bụng mềm.



Ngay lập tức bệnh nhân được khám xét và tiến hành các biện pháp cấp cứu như truyền dịch, thở oxy hỗ trợ..., làm các xét nghiệm khẩn như công thức máu, glucose máu, khí máu động mạch, chức năng gan, chức năng thận....

Sau đó, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng, ngưng tuần hoàn hô hấp. Sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp hơn 60 phút thì có tim lại. Bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc để điều trị tiếp tục.

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, nhận định đây là một trường hợp bệnh lý đái đường typ I có mức đường huyết quá cao, rối loạn điện giải nặng, toan chuyển hóa, tổn thương nhiều cơ quan (gan, thận...) nên khoa đã tiến hành hội chẩn và sử dụng ngay các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, lọc máu, dùng kháng sinh mạnh, phổ rộng phối hợp, điều chỉnh tình trạng rối loạn toan kiềm, điện giải. Đồng thời chỉ định thêm nhiều xét nghiệm hỗ trợ để xác định tình trạng bệnh nhân như xquang phổi, siêu âm bụng tổng quát...

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện ngừng tim lần thứ hai. Ngay lập tức, Bệnh viện tiếp tục các biện pháp hồi sinh tim phổi để hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn như xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện... Sau khi được hồi sức tích cực, bệnh nhân có tim trở lại.

Trước đó, tối 4/7, bệnh nhân Trần Văn Hiền được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Trần Văn Hiền là bị can trong vụ án đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, Công an thành phố Đà Nẵng. Hiện vụ án do Trần Văn Hiền gây ra kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân và đã chuyển Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng chờ xét xử.

Khi đưa Trần Văn Hiền vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, trong lúc các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống bệnh nhân thì có nhiều người tự xưng là người nhà bệnh nhân tập trung ở bệnh viện và gây rối trật tự vì cho rằng Trần Văn Hiền không bị bệnh tiểu đường như thông báo của bệnh viện./.