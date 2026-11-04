Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm. Phiên toà diễn ra với phần luận tội của đại diện VKSND TP Hà Nội.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng một số trường hợp còn quanh co, chối tội. Căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định các bị cáo thực hiện hành vi kết bạn qua Zalo, mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền và chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) tại phiên tòa.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo phối hợp nhịp nhàng với nhau ở từng công đoạn khiến người dân lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, gia đình ly tán. Thậm chí có trường hợp muốn tự tử, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người dân được Nhà nước bảo vệ hợp pháp, cần có mức án nghiêm minh.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội và đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã mua bất động sản, mua vàng và mua ngoại tệ. Bị cáo đã rửa tiền với tổng số hơn 561 tỷ đồng.

Về phần đề nghị mức án, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình) mức án 9-10 năm tù vì cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bạn gái của Phó Đức Nam là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị 9-10 năm tù về tội rửa tiền.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, cùng quản lý nhiều văn phòng và nhân viên, Viện kiểm sát đề nghị chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung thân.

Vợ cũ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, Viện kiểm sát đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ đảm bảo cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.