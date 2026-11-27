Theo TTXVN, ngày 27/11 TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Thành Nam (SN 1961), Trần Việt Anh (SN 1883) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh nói trên, 3 người là cựu cán bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn gồm Nguyễn Thúy Hằng, cựu Giám đốc; Đào Bá Đoàn, cựu Phó giám đốc và Nguyễn Văn Yên, cựu Trưởng Ban Biên tập.

Cùng bị xét xử theo Điều 117, có 3 người là cựu cán bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn gồm Nguyễn Thúy Hằng, cựu Giám đốc; Đào Bá Đoàn (SN 1971), cựu Phó giám đốc và Nguyễn Văn Yên (SN 1962), cựu Trưởng Ban Biên tập.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên tòa, có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 5 bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ năm 2025 - 2026, Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Ngoài ra, Nguyễn Thành Nam còn cùng với Trần Việt Anh phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm, phát tán các video clip nói chuyện giữa Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đối với Trần Việt Anh, cơ quan công tố xác định bị cáo còn có hành vi bán sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”.

Nguyễn Thúy Hằng với vai trò Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn là người chịu trách nhiệm về việc xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" đã trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo Đào Bá Đoàn, Nguyễn Văn Yên chỉnh sửa bản thảo, xuất bản và quảng bá sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của nhân dân được pháp luật bảo vệ. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Bản luận tội cũng nêu rõ, Hội đồng giám định của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đã kết luận: Cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… nên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; hai bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Sau phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15h ngày 30/11 tới.