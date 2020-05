Bị công an khởi tố vì mượn điện thoại, xe máy của em trai để đi cầm cố

Ngày 26/5, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Lê Tuấn (SN 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Người bị Tuấn chiếm đoạt tài sản không ai khác chính là em trai của mình.



Cụ thể, vào tối 27/4, Vũ Lê Tuấn mượn điện thoại của em trai để chơi game. Đến sáng hôm sau khi em trai đang ngủ thì Tuấn gọi dậy và hỏi mượn xe máy để đi qua xã Diễn Bích lấy nợ. Được em trai đồng ý, Tuấn lấy xe máy Exciter đi sang xã Diễn Bích để lấy nợ.

Vũ Lê Tuấn tại cơ quan điều tra.

Tại đây, Tuấn không lấy được nợ nên đã ghé vào quán của anh Lê H.B ở xã Diễn Ngọc để chơi game. Sau khi chơi hết tiền, Tuấn đã bảo với H.B chuyển cho ít tiền để tiếp tục chơi game, anh H.B đã chuyển cho Tuấn 9 triệu đồng.

Khi Tuấn chơi hết số tiền trên thì H.B không cho Tuấn chơi nữa và hỏi nợ số tiền 9 triệu mà Tuấn vừa vay. Tuấn bảo với Bắc để lại chiếc xe máy của em trai và đến chuộc sau rồi đi về.

Đến chiều ngày 30/4, Tuấn tiếp tục đến nhà anh H.B đề nghị người này chuyển thêm 3 triệu để chơi game. H.B đồng ý và chuyển cho Tuấn 3 triệu để tuấn chơi game. Sau khi chơi hết tiền, Tuấn lấy chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 của em trai cầm cắm với số tiền 4 triệu đồng rồi đi về.

Tang vật của vụ án.

Sau đó, em trai Tuấn đến Công an huyện Diễn Châu trình báo về vụ việc bị anh trai Vũ Lê Tuấn lấy xe máy Exciter và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 tổng trị giá 45 triệu đồng cầm cắm để chơi game. Biết được hành vi phạm tội của mình, cùng ngày, Vũ Lê Tuấn đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành thu hồi lại chiếc xe máy và điện thoại di động mà Tuấn đã cầm cắm tại quán game. Sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Lê Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.