English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị khởi tố, diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo bật khóc xin khoan hồng

Thứ Bảy, 10:39, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoàng Mèo và Tấn Bo bật khóc, thừa nhận sai phạm khi tham gia phim ca nhạc “Huy Bến xe”, đồng thời xin cơ quan chức năng khoan hồng để có cơ hội sửa sai.

Ngày 13/11, Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (biệt danh Hiệp “đen”) cùng đồng bọn có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Đáng chú ý, trong số 11 người bị khởi tố liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” có hai diễn viên Hoàng Mèo và Tấn Bo.

 

Tại cơ quan điều tra, cả hai diễn viên đều bật khóc, thừa nhận hành vi vi phạm và bày tỏ sự hối hận khi tham gia bộ phim có nhiều cảnh bạo lực, giang hồ. Hai người mong muốn được cơ quan chức năng xem xét khoan hồng để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Theo lời khai, diễn viên Hoàng Mèo thừa nhận việc tham gia bộ phim là sai trái, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và giới trẻ.

“Chuyện tôi làm là sai, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi có lời khuyên dành cho các bạn trẻ, diễn viên trẻ và diễn viên cùng trang lứa khi tham gia làm phim phải tìm hiểu thật kỹ nội dung có đúng với thuần phong mỹ tục hay không, có trái với quy định của pháp luật hay không.

Đây là bài học rất lớn với tôi, kính mong cơ quan chức năng khoan hồng cho tôi có cơ hội sửa sai và sẽ không để chuyện này xảy ra trong cuộc đời nữa”, Hoàng Mèo nói.

bi khoi to, dien vien hoang meo, tan bo bat khoc xin khoan hong hinh anh 1
Diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Cũng tại cơ quan điều tra, diễn viên Tấn Bo cũng thừa nhận sai phạm khi tham gia phim ca nhạc của Hiệp “đen”, Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo và ca sĩ Kim Liên Ngọc.

Theo Tấn Bo, trong quá trình quay phim có nhiều cảnh hành động bạo lực, không đúng chuẩn mực. Bộ phim thể hiện các nhóm giang hồ tranh giành địa bàn tại Bến xe Miền Tây, qua đó phục vụ mục đích đánh bóng tên tuổi cho Hiệp “đen”.

“Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã tham gia vào clip này. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi muốn gửi đến nghệ sĩ nổi tiếng và những người làm nghệ thuật luôn cố gắng giữ gìn bản thân, đừng để xảy ra hệ lụy như tôi”, Tấn Bo trình bày.

Theo Công an TP.HCM, qua quá trình điều tra vụ án Hiệp “đen”, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phát hiện hoạt động tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe”, có sự góp mặt của Hiệp “đen” cùng nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm là người sản xuất, đầu tư, quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Thanh Liêm đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên tập phim thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) vừa tham gia diễn xuất trong vai bạn gái Huy, vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất. Huỳnh Văn Dạn (SN 1994) là người viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Những người tham gia diễn xuất gồm Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979), Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc, SN 1992), Lê Hoàng Quốc Vinh (biệt danh Vinh K5, SN 1980), Nguyễn Thanh Nhã (biệt danh Thánh Lạc Trôi, SN 1990), Phan Hữu Liêm (SN 1989) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1993).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người gồm: Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Những người này bị khởi tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Ngọc Mãi cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Nguyễn Tuấn Hiệp cùng đồng bọn thực hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những người có liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, cũng như các đoạn phim liên quan đến Hiệp “đen”, sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo và giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan công an đề nghị những người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc có thông tin liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp làm rõ vụ án.

Lương Ý/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác
Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác

VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sỹ Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác liên quan.

Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác

Khởi tố diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác

VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam diễn viên hài Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sỹ Kim Ny Ngọc cùng nhiều bị can khác liên quan.

Kiều Thanh khai: “Là diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên”
Kiều Thanh khai: “Là diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên”

VOV.VN - Nữ diễn viên Kiều Thanh bày tỏ sự ăn năn, hối hận sau khi bị bắt và cho rằng là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên.

Kiều Thanh khai: “Là diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên”

Kiều Thanh khai: “Là diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên”

VOV.VN - Nữ diễn viên Kiều Thanh bày tỏ sự ăn năn, hối hận sau khi bị bắt và cho rằng là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm là điều không nên.

Khởi tố nữ diễn viên Kiều Thanh và 81 bị can liên quan ma túy
Khởi tố nữ diễn viên Kiều Thanh và 81 bị can liên quan ma túy

VOV.VN - Nữ diễn viên Kiều Thị Thanh (tức Kiều Thanh, 45 tuổi, trú Hà Nội) vừa bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố nữ diễn viên Kiều Thanh và 81 bị can liên quan ma túy

Khởi tố nữ diễn viên Kiều Thanh và 81 bị can liên quan ma túy

VOV.VN - Nữ diễn viên Kiều Thị Thanh (tức Kiều Thanh, 45 tuổi, trú Hà Nội) vừa bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật