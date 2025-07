Bị khởi tố vì không trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm

Không chịu trả lại gần 400 triệu chuyển khoản nhầm, nam thanh niên bị khởi tố hình sự

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Đức Thanh (SN 1996, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.