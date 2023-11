Trong cuộc sống hiện đại, với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến. Việc trao đổi, giao dịch trực tuyến mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho mọi người, giúp tiết kiệm được về mặt thời gian. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích việc chuyển tiền qua tài khoản có thể dẫn đến hệ lụy có thể xảy ra như bị lừa chuyển tiền qua tài khoản. Vậy khi bị lừa chuyển tiền qua tài khoản có lấy lại được không?

Các hình thức lừa chuyển tiền qua tài khoản

Đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh vào tâm lý của những người nhẹ dạ cả tin. Việc bị lừa chuyển tiền qua tài khoản thường diễn ra dưới các hình thức như:

- Bán hàng, chào mời mua hàng trực tuyến rồi yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trước nhưng sau khi nhận được tiền thì bên bán không giao hàng.

Ảnh minh họa.

- Đóng vai là bên dịch vụ chuyển hàng hóa, quà tặng của người thân, bạn bè của nạn nhân từ nước ngoài, yêu cầu nạn nhân thanh toán phí dịch vụ hoặc yêu cầu nạn nhân nộp phạt cho cơ quan hải quan qua một tài khoản cá nhân mà thực tế không có việc chuyển hàng hóa hay quà tặng nào cả.

- Bên lừa đảo liên lạc qua các mạng xã hội, tin nhắn, điện thoại…thông báo cho nạn nhân trúng thưởng một giải thưởng nào đó và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng, sau khi nhận tiền thì bên lừa đảo biến mất cùng với số tiền.

- Đối tượng lừa đảo giả chuyển khoản nhầm vào tài khoản của bị hại, sau khi bị hại nhận được tiền, đối tượng sẽ gia danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ, dọa nạt và yêu cầu bị hại trả lại sổ tiền đã nhận như một khoản vay cùng với số lãi cắt cổ...

Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản có lấy lại được không?

Khi biết mình bị lừa, người bị hại thường rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng, sợ không lấy lại tiền. Việc lấy lại được tiền sẽ rất khó vì đối tượng lừa đảo rất tinh vi và hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, có một số phương án để lấy lại tiền bị lừa có thể áp dụng như sau:

Trong trường hợp vừa mới chuyển tiền và phát hiện ra việc lừa đảo thì người bị hại thông báo cho ngân hàng để tạm thời phong tỏa số tiền vừa gửi vào tài khoản của bên lừa đảo để xác minh xem có dấu hiệu nhầm lẫn hay sai sót gì không.

Sau khi thực hiện thông báo với Ngân hàng để ngăn chặn việc rút tiền mà không tìm được người lừa đảo, cũng không nhận lại được tiền vì lệnh chuyển tiền không có sai sót. Do vậy, trong trường hợp này, để nhận lại số tiền bị lừa đảo, bị hại cần làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Việc trình báo với cơ quan công an có ý nghĩa quan trọng giúp công an biết và phát hiện ra tội phạm. Người có hành vi lừa người khác chuyển tiền qua tài khoản có thể bị truy cứ trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản là hành vi khá phổ biến, nhưng không phải trong trường hợp nào bị hại cũng đòi lại tiền được. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của bản thân, mọi người cần tự nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng qua điện thoại, email, tin nhắn, không nên nhẹ dạ cả tin khi thực hiện các giao dịch qua tài khoản.