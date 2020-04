Ngày 7/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N. L. T., 27 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" theo điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013 của Chính phủ.

Bị phạt 5 triệu đồng vì có hành vi xúc phạm lãnh đạo Cần Thơ.

Trước đó, ngày (4/4), N.L.T. đã sử dụng Facebook cá nhân "Tâm Nguyễn" bình luận vào bài đăng trên trang "Cần Thơ hôm nay" có nội dung xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ.

Sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Công an phường Cái Khế tiến hành mời làm việc đối với T, giải thích, tuyên truyền để T, hiểu. Đồng thời, không được lợi dụng phản biện để xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hay tổ chức.

Qua làm việc, N.L.T. đã nhận thức được việc làm của mình là sai, ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, T. cũng cam kết không tái phạm./.