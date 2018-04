Bị phát hiện trộm tivi trong trường mầm non, 2 tên trộm tháo chạy

Ngày 16/4, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn.

Trường mầm non Ngọc Sơn nơi xảy ra sự việc.