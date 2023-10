Bị súng cướp cò lúc đi săn, người đàn ông nói dối bị trúng "đạn lạc"

Vào sáng 10/10, anh Đỗ Trung Hoàng (34 tuổi ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhập viện cấp cứu với vết thương ở ngực phải, chảy máu, trong tình trạng tỉnh táo. Vùng ngực phải của bệnh nhân cách vú 2 cm có một vết rách dài 1 cm, chảy máu.

Chụp XQ bệnh nhân, các bác sĩ thấy 1 dị vật cản quang giống hình viên đạn chì của súng hơi nằm ở hạ đòn phải, cách vị trí vết thương khoảng 15 cm. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và gắp ra viên đạn chì dài 0.7cm của súng hơi. Tại bệnh viện, anh Đỗ Trung Hoàng khai báo thông tin rằng bản thân đang làm rẫy thì bất ngờ trúng một viên "đạn lạc" vào ngực.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Sáng nay 11/10, chính quyền và công an xã Mai Thủy đã tiến hành làm rõ vụ việc và trực tiếp lấy thông tin từ anh Đỗ Trung Hoàng khi anh này đã được xuất viện về nhà. Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng hơi tại nhà anh Hoàng.

Qua xác minh, anh Đỗ Trung Hoàng lái xe máy cầm theo súng hơi để đi săn bắn, quá trình di chuyển không may ngã xe, súng cướp cò dẫn đến đạn chì từ súng bắn vào làm bị thương vùng ngực. Anh Hoàng được người thân đưa tới bệnh viện và không trình báo vụ việc. Theo công an xã Mai Thủy, các trường hợp trang bị và sử dụng súng hơi phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp anh Đỗ Trung Hoàng sử dụng súng hơi là trái phép.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: "Công an đang xác minh để làm rõ hơn. Thông tin phía công an xã cung cấp đó là người này có cầm theo súng hơi sau đó đi xe máy rồi bị ngã rồi có thể súng cướp cò chứ không phải bị "đạn lạc" vì súng hơi sao bị "đạn lạc" được và có thể trong gia đình khai báo không chính xác. Công an đã tịch thu súng rồi và điều tra rõ hơn".