Bị vây bắt, “ông trùm” ma túy khiến 1 trinh sát bị thương

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt 1 đối tượng mua bán trái phép 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vù Bá Dơ tại cơ quan điều tra (Ảnh Vũ Thành).

Cụ thể, vào khoảng 13h ngày 21/3, tại bản Huồi Thăng, xã Huồi Tụ, Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ Vừ Bá Dơ (SN 1967, trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 chiếc dao nhọn, 2 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan.

Đặc biệt, khi bị vây bắt đối tượng đã dùng súng và dao nhọn chống đối quyết liệt làm một trinh sát thuộc Ban Chuyên án (Công an huyện Kỳ Sơn) bị thương ở vùng cánh tay.

Bước đầu, đối tượng khai nhận số “hàng” được Dơ mua ở Lào và đưa về bán lại cho các đầu nậu trên địa bàn để kiếm lời.