Biên phòng Lào Cai khởi tố vụ án vận chuyển gần 3kg ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 16:42, 27/03/2026
VOV.VN - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 3kg Methamphetamine.

Trước đó, vào hồi 14h ngày 24/3, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng (xã Pha Long, tỉnh Lào Cai), tổ công tác do Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và Công an xã Pha Long đã phát hiện 2 đối tượng (một nam, một nữ) di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, đối tượng nam giới lập tức quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế. Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một bọc nilon trắng và một ba lô cũ chứa 2 túi nilon màu vàng. Các đối tượng thừa nhận toàn bộ số hàng trên là ma túy.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng

Danh tính các đối tượng được xác định là: Ly Seo Tông (SN 1991, trú tại xã Lùng Phình) và Giàng Thị Dí (SN 1996, trú tại xã Xuân Quang). Cả hai đều là người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng Thị Dí khai nhận được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực xã Bảo Nhai lên xã Pha Long với tiền công 5 triệu đồng. Sau đó, Dí rủ Ly Seo Tông cùng tham gia để chở mình đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, tang vật thu giữ có tổng khối lượng 2.998,71 gam, là ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamine).

Tang vật thu giữ

Sau khi củng cố đủ hồ sơ, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7kg ma túy

VOV.VN - Chi cục Hải quan khu vực IX vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng, thu giữ 7kg ma túy đá.

An Kiên-Trung Dũng/VOV-Tây Bắc
Tag: ma túy Lào Cai Methamphetamine
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài tàng trữ ma túy tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (BĐBP tỉnh Lạng Sơn) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Test nhanh ma túy người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ngoài khơi
Test nhanh ma túy người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Ngày 24/3, tại Cảng Sân bay Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức test nhanh, kiểm tra ma túy đối với cán bộ, công nhân viên và lao động nhà thầu trước khi ra làm việc tại các giàn khoan.

Test nhanh ma túy người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ngoài khơi

Test nhanh ma túy người lao động làm việc tại các công trình dầu khí ngoài khơi

VOV.VN - Ngày 24/3, tại Cảng Sân bay Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Tổng Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức test nhanh, kiểm tra ma túy đối với cán bộ, công nhân viên và lao động nhà thầu trước khi ra làm việc tại các giàn khoan.

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn
Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy và cả súng, đạn.

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

Bóc gỡ đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, phát hiện cả súng đạn

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại phường Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy và cả súng, đạn.

