Biên phòng Lào Cai khởi tố vụ án vận chuyển gần 3kg ma túy tổng hợp

Trước đó, vào hồi 14h ngày 24/3, tại khu vực đường liên xã thuộc thôn Lồ Sử Thàng (xã Pha Long, tỉnh Lào Cai), tổ công tác do Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu và Công an xã Pha Long đã phát hiện 2 đối tượng (một nam, một nữ) di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, đối tượng nam giới lập tức quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế. Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một bọc nilon trắng và một ba lô cũ chứa 2 túi nilon màu vàng. Các đối tượng thừa nhận toàn bộ số hàng trên là ma túy.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng

Danh tính các đối tượng được xác định là: Ly Seo Tông (SN 1991, trú tại xã Lùng Phình) và Giàng Thị Dí (SN 1996, trú tại xã Xuân Quang). Cả hai đều là người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng Thị Dí khai nhận được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực xã Bảo Nhai lên xã Pha Long với tiền công 5 triệu đồng. Sau đó, Dí rủ Ly Seo Tông cùng tham gia để chở mình đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, tang vật thu giữ có tổng khối lượng 2.998,71 gam, là ma túy tổng hợp dạng đá (Methamphetamine).

Tang vật thu giữ

Sau khi củng cố đủ hồ sơ, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra, xử lý theo quy định.