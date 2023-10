Bình Định làm rõ nhiều vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép

Mở rộng điều tra vụ hủy hoại rừng ở huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại khoảnh 2, tiểu khu 12, xã An Trung. Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển Công an huyện An Lão điều tra, xử lý theo quy định.