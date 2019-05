Bình Dương: 'Hiệp sĩ’ tóm gọn nghi can trộm xe tải 700 triệu đồng

Sáng nay (20/5), Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Khang (24 tuổi, ngụ Cà Mau) từ Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi trộm cắp xe ô tô tải.



Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (áo trắng) cùng nghi Nguyễn Văn Khang (áo vàng)

Trước đó, ngày 18/5, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhận tin báo của người dân về vụ mất cắp chiếc xe tải trị giá 700 triệu đồng. Sau khi tổ chức truy tìm, sáng 19/5, các “hiệp sĩ” phát hiện chiếc xe tải đỗ tại bãi đất trống ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Khi Nguyễn Văn Khang mở cửa bước xuống thì bị các “hiệp sĩ” khống chế, giao cho công an địa phương. Bước đầu, thanh niên này đã thừa nhận hành vi trộm xe tải.



Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Cơ quan huyện Vĩnh Lợi đã bàn giao nghi can cho Công an thị xã Thuận An điều tra theo thẩm quyền./.

