Bình Dương hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Ngày 22/12, theo nguồn tin của phóng viên VOV, vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ truy tố 4 bị can qua Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử.

Vụ án này có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an là: Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh. Người còn lại là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú (ảnh: Thiên Lý)

Trong số 5 bị can có 3 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng; 2 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là: Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh.

Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An) chết do bệnh lý vào tháng 6/2023. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Như VOV đưa tin, tối 6/9/2022, quán karaoke An Phú bị hỏa hoạn khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại khu vực tầng hai của quán karaoke.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8/9/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Đến ngày 16/9/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân. Đến tháng 10/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An). Cơ quan điều tra đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Đến ngày 14/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương).