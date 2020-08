Bình Phước: Giảm án và tha tù trước hạn cho 21 phạm nhân

Hôm nay (19/8), Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức họp Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 21 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.



Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 21 phạm nhân họp thống nhất (ảnh: Công an tỉnh)

Trong số 21 phạm nhân đủ điều kiện đợt này có 4 trường hợp được đề nghị giảm hết thời hạn tù còn lại và 17 trường hợp được đề nghị xét giảm từ 1 tháng đến 5 tháng.



Việc tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, tích cực lao động, học tập tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trại tạm giam.



Sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh Bình Phước sẽ chuyển sang Hội đồng xét giảm án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước để xem xét quyết định theo thẩm quyền.



Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đã họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 43 phạm nhân. Trong đó, 9 phạm nhân được tha tù trước thời hạn./.