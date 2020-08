Bộ Công an: 195 băng nhóm tội phạm bị triệt phá trong tháng 8

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 8/2020, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2020. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: CAND)

Trong tháng 8, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá gần 3.400 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.600 đối tượng; triệt phá 195 băng, nhóm tội phạm. Cùng với đó, lực lượng Công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.



Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các trường hợp đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm để trục lợi, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9; các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Hội nghị AIPA-41; các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế... Đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý cư trú đối với công dân, người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.

Tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp, biện pháp để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội./.