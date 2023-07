Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tuyển mẫu nhí chụp ảnh làm đại diện thương hiệu

Gần đây một số đối tượng sử dụng hình thức tuyển cộng tác viên qua các website và sàn thương mại điện tử lớn trong nước để lôi kéo người dân tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, thủ đoạn của các đối tượng là: Các đối tượng sẽ đăng quảng cáo trên các website, các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber về việc “Tuyển người mẫu nhí tham gia chụp ảnh làm đại diện thương hiệu”; sau đó, tìm kết bạn với các bậc phụ huynh có con nhỏ, đang sinh sống tại các thành phố lớn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mời họ cho con tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang.

Các đối tượng công khai đăng tuyển mẫu nhí trên các mạng xã hội.



Sau khi bậc phụ huynh có con nhỏ đồng ý tham gia, các đối tượng sẽ đưa họ vào một nhóm/group chat để mời các cha mẹ tham gia trở thành cộng tác viên online dưới hình thức mua sắm các sản phẩm của sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng và tăng khả năng trúng tuyển của con mình.

Nhiệm vụ của các “cộng tác viên online” là tham gia làm nhiệm vụ mua sản phẩm với số tiền tăng dần và lừa người tham gia chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản của các đối tượng.

Để tạo niềm tin, các đối tượng hứa hẹn sẽ trả lại tiền gốc mua hàng và sẽ trả hoa hồng tiền mua hàng từ 10-15%. Sau một hai lần trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ đầy đủ vào tài khoản của các “cộng tác viên online”, đến khi số tiền mà các bậc phụ huynh mua hàng từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa “cộng tác viên online” ra khỏi các nhóm/group chat.



Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công An khuyến cáo tới người dân cần cảnh giác khi tham gia vào các nhóm tuyển cộng tác viên online về tuyển mẫu nhí. Cần kiểm chứng, xác thực thông tin chính thức từ các thương hiệu.



Không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Viber… không quen biết. Trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu khi phát hiện dấu hiệu phạm tội liên quan đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.