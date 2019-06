Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Hôm nay 7/6, tại tỉnh Hà Nam, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 từ ngày 12 đến ngày 14/5 tại chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công, đảm bảo yêu cầu chính trị, đối ngoại. Lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ trước, trong thời gian diễn ra Đại lễ, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nhấn mạnh, nhận thức tầm quan trọng của sự kiện này, lực lượng Công an đã đã sớm xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch cụ thể đến từng lực lượng; cùng với đó là việc kiểm tra sát sao cụ thể, để xử lý những tình huống mới phát sinh. Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm tình hình dư luận, phản ứng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sau Đại lễ; Chủ động hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai các công tác tiếp theo như "Tuyên bố Hà Nam"; thông báo, tuyên truyền để tăng, ni, phật tử trong cả nước hiểu về thành công của Đại lễ, từ đó vui vẻ, phấn khởi, tự hào hơn và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.