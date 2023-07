Bộ Công an điều tra nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo, mê tín

Ngày 30/6, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc xác minh, điều tra dấu hiệu vi phạm của nhóm Năng lượng gốc tự xưng chữa bách bệnh, Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) thông tin: Bộ Công an đã nắm được thông tin về tình hình hoạt động của nhóm Năng lượng gốc do ông Lê Văn Phúc lập ra. Ông Phúc tự xưng là “người được chọn”, có thể truyền năng lượng ngoài vũ trụ để chữa bệnh. Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã mở rộng hoạt động của nhóm Năng lượng gốc.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02). (Ảnh: Quỳnh Trang)

Quá trình hoạt động, nhóm Năng lượng gốc của ông Phúc lồng ghép các yếu tố mang màu sắc tôn giáo và những yếu tố có tính chất mê tín dị đoan để lôi kéo nhiều người dân đi theo.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (A02) cho biết: “Trước thông tin về hoạt động của nhóm Năng lượng gốc tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo, xác minh hoạt động có tính chất mê tín dị đoan. Đồng thời phối hợp với công an các địa phương tiến hành xác minh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các đối tượng có hoạt động lôi kéo, tập trung sinh hoạt trái phép. Đối với thông tin về nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, xử lý.”

Ông Lê Văn Phúc (trái) trong một hội thảo về Năng lượng gốc tại Hà Nội.

Ông Lê Văn Phúc, người lập ra nhóm Năng lượng gốc sinh năm 1956 tại TP.HCM. Đến năm 22 tuổi, ông Phúc sang Mỹ định cư. Từ năm 2015, ông Phúc bắt đầu tuyên truyền về Năng lượng gốc ở Việt Nam, tự xưng có thể truyền năng lượng vũ trụ chữa bách bệnh. Đến năm 2020, ông Phúc tổ chức các hội nghị, hội thảo quy mô lớn để truyền bá rộng rãi về Năng lượng gốc.