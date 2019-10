Bộ Công an khuyến cáo từ vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào chiều tối 2/10, phóng viên đặt câu hỏi: Thời gian gần đây khá nhiều vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng xảy ra đối với các tài xế lái xe công nghệ như vừa rồi ở Hà Nội xảy ra vụ việc 2 đối tượng sát hại sinh viên lái xe Grab. Bộ Công an có khuyến cáo gì và có biện pháp nào để tăng cường trấn áp và xử lý loại tội phạm này?

Trả lời báo chí, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Liên quan đến vụ giết lái xe công nghệ, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng phá vụ án, bắt tội phạm. Đây là một chiến công đáng biểu dương của lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hà Nội.



Vết đâm từ phía sau cho thấy đối tượng Giáp chủ động sát hại tài xế S. (Ảnh: Thắng Lệnh)

Về giải pháp, Bộ Công an xác định việc làm giảm tội phạm là vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ví dụ như làm giảm được 1.000 vụ tội phạm thì chúng ta có thêm 1.000 người không phải đi tù, 1.000 gia đình không có người phạm tội. Công an chú trọng việc phòng ngừa chứ không phải khi vụ việc xảy ra chúng ta mới xử lý.

Chính vì vậy mà năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra chỉ tiêu là giảm ít nhất 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018 và kết quả là trong 9 tháng vừa qua, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 6%. Và để giảm phạm pháp hình sự, Bộ Công an cũng đã điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường trong cơ sở, đưa lực lượng trực tiếp về cơ sở, đặc biệt là đề án đưa công an chính quy về xã, thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ.

Đối với những khách hàng đi xe, thiếu tướng Tô Ân Xô khuyến nghị: "Chúng ta nên đi những hãng taxi hoặc hãng xe có uy tín và nếu thực sự không cần thiết thì chúng ta không nên đi vào những lúc quá khuya hoặc là những nơi vắng vẻ. Khi lên xe chúng ta không nên để lộ mình là những người có tài sản giá trị cao ở trên xe".

Trước đó, chiều tối 30/9, thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Lực lượng chức năng đã bắt được hai nghi can sát hại tài xế Grab ngày 26/9. Hai nghi can đang được di lý về Hà Nội. Bước đầu khai thác, hai đối tượng này đều thú nhận đã sát hại tài xế Grab.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận và có những tình tiết dã man. Qua việc này, công an cũng cảnh báo tài xế, xe ôm cần cẩn trọng, đề phòng với những đối tượng khả nghi bắt xe./.