Bộ Công an nêu bài học phát ngôn từ vụ án Nguyễn Phương Hằng

Chiều 3/3, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô -người phát ngôn Bộ Công an đã nhận được câu hỏi liên quan đến việc khởi tố thêm một số đối tượng trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Quan đó, cơ quan Công an có khuyến cáo gì về những bài học sử dụng phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật?

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng và quyền tự do dân chủ khác đã được pháp luật đảm bảo. Tuy nhiên, việc phát ngôn, bình luận, chia sẻ thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan tới chuẩn mực đạo đức, các hành vi ứng xử.

“Chỉ nên chia sẻ các thông tin chính thống, có nguồn tin tin cậy, có hành vi ứng xử phù hợp với truyền thống đạo đức văn hoá của dân tộc, không sử dụng các ngôn ngữ gây hằn thù, kích động và không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nếu lợi dụng các quyền đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Xô nói.

Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Đây là lần thứ 3, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án này vào tháng 9/2022 và tháng 11/2022.

Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can: Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, ngụ tại Quận 12, trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Kết luận điều tra nêu, khoảng từ tháng 3/2021, các bị can đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải, livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, đăng tải nội dung xúc phạm các cá nhân. Bà Hằng là chủ mưu, 3 bị can còn lại giúp sức cho bà Hằng./.