Bộ Nội vụ: Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ

Xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động, sinh hoạt theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

VOV.VN - Đại tá Đinh Việt Dũng - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 12 vụ, 85 đối tượng có hoạt động, sinh hoạt theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây mất an ninh trật tự.