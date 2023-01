Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân lo nghẽn mạng khi thực hiện nhiều thao tác

Theo quy định, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy không còn giá trị sử dụng. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cá nhân trên môi trường điện tử và người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trong các thủ tục hành chính.

Sau 5 ngày triển khai thực hiện, người dân cũng như cán bộ công an phường cho rằng, đây là một bước đột phá trong công tác quản lý dân cư, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân khi cắt giảm được nhiều giấy tờ rườm rà so với trước.

Vợ chồng anh Bùi Đức Tài, trú tại phường Thạch Bàn (quận Long Biên) được công an phường hướng dẫn thao tác trên phần mềm VNEID.

Người dân chỉ lo nghẽn mạng

Có mặt tại Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội từ 9h30 sáng để nhập khẩu cho vợ, anh Bùi Đức Tài, trú tại phường Thạch Bàn chia sẻ, việc bỏ sổ hộ khẩu giấy không ảnh hưởng gì đến thủ tục nhập khẩu của vợ anh. Mọi thao tác trên phần mềm VNEID rất hợp lý, giảm thời gian đi lại và chờ đợi. Lý do hai vợ chồng lên công an phường làm thủ tục nhập khẩu vì chưa biết cách thao tác trên phần mềm VNEID.

Tại phòng tiếp dân công an phường Thạch Bàn, anh Tài nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an phường, đến khoảng 10h30, mọi thủ tục liên quan hoàn tất. Theo đánh giá của anh Tài, hạn chế duy nhất của việc bỏ sổ hộ khẩu giấy và nhập dữ liệu trên hệ thống Dữ liệu công dân cư quốc gia là thi thoảng kết nối bị chậm, ngắt quãng và phải nhập đi nhập lại nhiều lần.

Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, tức là bỏ hình thức quản lý dữ liệu cư trú bằng sổ, sách giấy tờ, Nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu chỉ là thay thế hình thức quản lý thông tin sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn. Người dân vẫn cần làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú như trước. Thông tin về nơi cư trú của công dân sẽ được cập nhật lên hệ thống điện tử để quản lý.

Theo cách quản lý này, mỗi người sẽ có một mã định danh riêng, thể hiện đầy đủ các trường thông tin liên quan về tên tuổi, giới tính, ngày sinh, quan hệ nhân thân. Khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, công dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân, cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cần thiết.

Trung tá Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng công an phường Thạch Bàn, Long Biên thông tin, với người dân khi lên công an phường làm thủ tục liên quan cư trú, cán bộ tiếp dân sẽ hướng dẫn cho người dân các thao tác cần thiết khi người dân chưa nắm rõ được quy trình thao tác trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia để họ có thể thao tác làm tại nhà đối với hồ sơ cư trú.

Tại phường Thạch Bàn, đến thời điểm hiện tại, đa số hồ sơ công dân gửi trên cổng thông tin dịch vụ quốc gia không phải trả lại để bổ sung. Thời gian đầu khi mới thực hiện dịch vụ công quốc gia, người dân còn chưa thao tác quen, nhiều hồ sơ chưa nắm rõ. Do vậy, khi gửi yêu cầu lên có thể thiếu xót hồ sơ, hoặc thao tác không đúng, do vậy hồ sơ phải trả lại nhiều.

Trung tá Hoàng Ngọc Minh, Phó trưởng Công an phường Thạch Bàn.

“Tổng số dân cả thường trú, tạm trú trên địa bàn phường Thạch Bàn là 24.000 nhân khẩu, trong đó có 18.757 nhân khẩu được cấp thẻ CCCD gắn chíp trong độ tuổi. Hiện phường đã thực hiện 13/13.000 kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân. Công an phường đang tiếp tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân”- Trung tá Minh chia sẻ.

Sau 5 ngày thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, lượng người dân đến phường khai báo thường trú, tạm trú không thay đổi so với trước kia. Bởi, đa số người dân đều khai báo qua Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ có những người chưa thao tác thành thục mới trực tiếp đến công an phường làm thủ tục. Cũng theo Trung tá Minh, sau 5 ngày triển khai thực hiện chưa có khó khăn vướng mắc gì, và nếu có khó khăn, trong thời gian tới chỉ liên quan đến yếu tố kết nối mạng. Bởi, đây là chủ trương mới nên cần thời gian thích ứng. Đối với các thiết bị đọc mã trên CCCD gắn chíp, Thiếu tá Minh cho biết, các đơn vị đang hoàn thiện.

Hà Nội rà soát, làm sạch 3 cấp đối với 8 triệu thông tin công dân

Hiện nay, Công an Thành phố Hà Nội đã hoàn thành rà soát làm sạch 3 cấp đối với gần 8 triệu thông tin công dân, đạt tỷ lệ 99,5%, thu nhận hơn 6,7 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Hơn 3,7 hồ sơ định danh điện tử phục vụ các tiện ích công dân số. Đặc biệt, Công an Thành phố là đơn vị đi đầu trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó đã triển khai 54 dịch vụ công, tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến từ ngày 10/10/2022, đem lại hiệu ứng tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và được Bộ Công an phổ biến, nhân rộng toàn quốc.

Từ 1/1/2023 bỏ sổ hộ khẩu giấy. Ảnh VGP.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội cho biết, tất cả các dữ liệu công dân hiện nay đã được lực lượng công an cập nhật và bổ sung thường xuyên trên hệ thống dữ liệu điện tử quốc gia về dân cư. Riêng đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực đất đai có phát sinh thủ tục liên quan đến Chứng nhận về hộ khẩu tạm trú, hiện nay, theo chỉ đạo của UBND thành phố, tất cả các dữ liệu này đã được chia sẻ với các bộ, ban, ngành. Do đó, lực lượng công an đã chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu.

Ngoài ra, các sở, ban ngành, cũng đã tái cấu trúc các quy trình để đảm bảo khi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng thì tất cả các dữ liệu này sẽ được chia sẻ trực tuyến trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư đến UBND các cấp và các sở ban ngành.

“Các thông tin liên quan đến thường trú, tạm trú, thông tin của người dân sẽ được các cơ quan trực tiếp khai thác trên các nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì vậy, người dân hoàn toàn yên tâm không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Hiện nay, công dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đều đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”- Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm nói.

Khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi nơi cư trú, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm cho rằng, người dân liên hệ trực tiếp với công an cơ sở, hoặc thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện việc điều chỉnh thông tin liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú. Dó đó, tất cả các thủ tục sẽ được cập nhật thường xuyên, và tất cả các thủ tục này sẽ được chia sẻ dữ liệu./.