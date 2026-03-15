Bỏ trốn sau khi ép viết giấy nợ 4,1 tỷ đồng, bị truy nã toàn quốc

Chủ Nhật, 19:48, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Linh (SN 1987, thường trú xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2024 tại địa bàn phường Dương Nội (TP Hà Nội), xuất phát từ việc đi đòi nợ, Nguyễn Xuân Linh cùng một số đối tượng đã có hành vi đe dọa, ép buộc nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền 4,1 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Linh

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Linh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 10/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Xuân Linh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Linh ở đâu cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số điện thoại: 0934.378.686, hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.

Vận động đối tượng truy nã tại Thái Lan về Hà Nội đầu thú

VOV.VN - Ngày 12/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết, vừa vận động thành công một đối tượng lừa đảo giả danh Thiếu tướng Quân đội, từng bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã, trở về Việt Nam đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội truy nã Nguyễn Xuân Linh cưỡng đoạt tài sản
Tin liên quan

Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn
Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

Công an Hà Nội truy nã nữ quái lừa đảo hơn 20 năm bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Phượng (SN 1959; thường trú trước đây tại 830 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại Hà Nội
Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1976), liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại Hà Nội

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 9/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1976), liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

