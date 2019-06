Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây sản xuất xăng giả

Ngày 13/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen các đơn vị: Công an tỉnh Đắk Nông; Công an tỉnh Sóc Trăng; Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an thành phố Cần Thơ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Đường dây sản xuất, mua bán xăng giả quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố do Trịnh Sướng cầm đầu.

Trước đó, từ ngày 28/5/2019 đến ngày 2/6/2019, Công an tỉnh Đắk Nông; Công an tỉnh Sóc Trăng; Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an thành phố Cần Thơ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, bắt 23 đối tượng, thu giữ gần 2,2 triệu lít xăng giả, 432.474 lít dung môi, 3 tàu thủy, 06 xe bồn, 50kg chất tạo màu, 5 máy bơm cùng nhiều vật chứng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị của Bộ và Công an một số địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương thành tích của các đơn vị. Đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông phối với với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố đối tượng theo quy định pháp luật; cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công, phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân../.

