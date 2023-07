Bộ trưởng Tô Lâm: Cần nâng cao chất lượng việc giải quyết tin tố giác tội phạm

6 tháng qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội đạt gần 82%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 91% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao).

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Đảm bảo tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn mới chưa có tiền lệ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước và nhân dân, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc cần phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt là triển khai phương án và các quyết định của Bộ về mô hình bên trong của Cơ quan điều tra theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Về triển khai mô hình tổ chức mới, tinh thần chính của việc điều chỉnh mô hình tổ chức bên trong của Cơ quan điều tra lần này bảo đảm thực sự “tinh, gọn, mạnh"…

Các đại biểu dự hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, việc bổ sung, củng cố điều tra viên là nhiệm vụ vô cùng cấp bách và quan trọng, phải có kế hoạch bổ sung sớm, nhất là cho những đơn vị, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, trong đó vai trò của lực lượng Công an 4 cấp, nhất là Công an xã là rất quan trọng. Đồng thời phải nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đảm bảo thực hiện nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra; phòng, chống tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, tạo hành lang pháp lý, pháp luật chặt chẽ, nhất là những luật có liên quan đến hoạt động điều tra, phục vụ cho hoạt động điều tra, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động điều tra; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật; đặc biệt cần nhanh chóng rà soát lại những nội dung, yêu cầu, cũng như đánh giá tình hình, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.