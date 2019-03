Bộ trưởng Tô Lâm: “Tội phạm ma tuý là tội phạm của các loại tội phạm”

Chiều 29/3, tại TP HCM, Bộ Công an đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy. Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.



Trong chuyên án 218 LP, chiều ngày 12/10/2018 đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng Lào, thu giữ 308,6kg ma túy tổng hợp, từ đây Bộ Công an xác lập chuyên án, tiếp tục phối hợp với Công an và Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng người Lào vào ngày 17/2/2019, thu giữ hơn 287 kg ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án nhận thấy, ngay sau khi đồng phạm bị bắt, các đối tượng cầm đầu vẫn tiếp tục điều hành hoạt động vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác Vàng vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua đường biển đi qua nước thứ 3 tiêu thụ dưới vỏ bọc doanh nghiệp may mặc xuất khẩu hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao thư khen và thưởng nóng cho các tập thể chuyên án 218 LP.

Trong quá trình điều tra, trinh sát Ban chuyên án xác định, từ ngày 19/3/2019, đối tượng chủ mưu bắt đầu lộ diện, cầm đầu chỉ đạo đàn em sử dụng xe ô tô vận chuyển khoảng 300kg ma túy tổng hợp từ khu vực cửa khẩu Bờ Y về TP HCM. Nhận thấy thời cơ đã đến, Ban chuyên án đã quyết định tổng lực phá án.

Ngày 20/3, Bộ Công an cùng Công an TPHCM, Đắc Nông, Bình Dương, Tây Ninh đồng loạt khám xét 4 địa điểm, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 300kg ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, ngày 22/3, Ban chuyên án đã phối hợp cùng Cục phòng chống ma túy và cơ quan Hải quan Philippines bắt giữ lô hàng 276 kg ma túy.

Trao đổi về chuyên án này, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tội phạm về ma túy, Bộ Công An cho biết, đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị, địa phương bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc; thu giữ 1,161 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Với những chứng cứ vững chắc, đầy thuyết phục, nên ngay sau khi bị bắt, các đối tượng đều cúi đầu nhận tội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương các lực lượng đã lập được nhiều thành tích, mới nhất là Công an TP HCM đã phát hiện, thu giữ hơn 300 kg ma túy.

Đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát phòng chống ma túy. Các kết quả trên có được nhờ sự hiệp đồng rất cao giữa các đơn vị của Bộ và địa phương, sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an, biên phòng, hải quan, công an các địa phương…đã bóc gỡ các đường dây, bắt đúng đối tượng, bắt tận gốc, mở rộng phạm vi và đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý TP HCM bởi đây là nơi hội tụ đủ mọi yếu tố để hoạt động ma túy tăng cao.

Việc đấu tranh các chuyên án cho thấy, quyết tâm của Việt Nam trong phòng chống ma túy bởi hoạt động sản xuất mua bán ma túy ở Đông Nam Á gia tăng, Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển, vừa là nơi tiêu thụ (20% tiêu thụ, 80% trung chuyển) nên công tác đấu tranh ngăn chặn là nhiệm vụ nặng nề.

Chuyên án 218 LP bóc gỡ đường dây buôn bán ma túy cho thấy nếu chỉ bắt giữ các vụ nhỏ thì không ngăn chặn được…, bởi ma túy có sẵn ở biên giới, chỉ cần có tín hiệu là hàng tấn ma túy sẽ được vận chuyển vào Việt Nam. Đồng thời, công tác hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy cũng rất quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu, mà chuyên án trên là ví dụ cụ thể khi sự phối hợp của Việt Nam được phía Philippines đánh giá cao. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với công an các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Trung Quốc…và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.

“Sau khi bị trấn áp ở Tây Bắc, các đối tượng buôn bán ma túy đang chuyển hướng vào miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là phía Nam và TP HCM là một điểm trung chuyển quan trọng. Hoạt động vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp ở đường bộ, đường biển, hàng không và đặc biệt là tuyến đường biển, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, biên phòng, hải quan…”, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định.

Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt lưu ý TP HCM bởi đây là nơi hội tụ đủ mọi yếu tố để hoạt động ma túy tăng cao, vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là nơi trung chuyển. Thành phố có số người nghiện nhiều nhất cả nước với hơn 23.000 người nghiện có hồ sơ quản lý (số thực tế đến hơn 200.000 người).

Bộ Công an sẽ phối hợp với TP HCM để ngăn chặn, tập trung đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa các đường dây liên quan đến ma túy. Thành phố cũng cần phải siết chặt hoạt động đầu tư vào TP HCM, bởi thực tế pháp nhân nước ngoài, đăng kí công ty, làm thủ tục… hiện còn sơ hở, cần phải có những biện pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, TP HCM cần đẩy mạnh tuyên tuyền, cảnh báo mạnh mẽ tác hại của ma túy; chủ động triển khai các biện pháp, ngăn chặn hiệu quả nguồn cung ma túy ở các địa bàn trọng điểm, mở cao điểm các đợt trấn áp ở khu vực biên giới; có biện pháp hiệu quả quản lý người nghiện.

“Bộ Công an xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Nếu không giải quyết được triệt để ma túy sẽ không giảm được phạm pháp hình sự. Từ ma túy dẫn đến cướp của, giết người, ngáo đá, không làm chủ được mình… và hiện nay xã hội đang rất quan tâm vấn đề những người lái xe nghiện ma túy”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM đặt vấn đề cần phải dựa vào nhân dân để phát hiện và xử lý tội phạm ma túy.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định, đóng góp của ngành công an, lực lượng phòng chống ma túy có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự của thành phố. Số lượng ma túy mà lực lượng công an bắt được lên đến 1,5 tấn sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho xã hội, nguy cơ tội phạm sẽ tăng vọt.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề cần phải dựa vào nhân dân để phát hiện và xử lý tội phạm ma túy. Thành phố sẽ có chương trình làm việc với Bộ Công an trong thời gian tới để xử lý vấn đề người nước ngoài hoạt động ma túy ở TP HCM, đồng thời cam kết sẽ tăng cường công tác chiến đấu với tội phạm ma túy.

Để kịp thời động viên thành tích xuất sắc tập thể cán bộ chiến sỹ chuyên án 218 LP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã trao thư khen và thưởng nóng cho các tập thể, gồm Công an TP HCM, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Đắc Nông, Tây Ninh… Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cũng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể 218 LP và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ Công an và trao thư khen cho 4 tập thể của Tổng Cục Hải quan./.

Hà Khánh-Vinh Quang/VOV-TP HCM

