Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố

Chiều và tối 29/6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố.

Tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Người phát ngôn Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo thông tin cụ thể về vụ việc gây mất ANTT vào rạng sáng 11/6 vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6 là hành vi khủng bố, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng, đồng thời cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đến nay, toàn bộ nhóm đối tượng tham gia vào vụ việc đã bị bắt giữ, tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ổn định trở lại, cuộc sống của người dân diễn ra bình thường.

Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk thời gian tới tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng, đảm bảo an ninh quốc gia từ địa bàn cơ sở, bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong bảo đảm an ninh quốc gia các vùng chiến lược, nhất là vùng Tây Nguyên, cần đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Quan tâm, chăm lo lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, xã đội, lực lượng trị an cơ sở đủ sức giải quyết được những vấn đề từ cơ sở.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen cho các cá nhân tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố rạng sáng 11/6.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, gồm: ông Trần Đình Lộc (trú tại thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin), ông Y Che Bđáp (trú tại buôn Ktur, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), ông Nguyễn Phi Long (trú tại thôn 23, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin), ông Nguyễn Quốc Hùng (trú tại thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) và bà H’liên Niê (buôn Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất ANTT tại địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6 mà còn cung cấp, giúp đỡ lực lượng Công an, chính quyền địa phương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn.

Ghi nhận những đóng góp của quần chúng nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.