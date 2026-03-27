Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật ra đời có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, minh bạch, ổn định, có tính cạnh tranh, được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời đặt ra định hướng thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 197 năm 2025 của Quốc hội và Nghị định số 289 của Chính phủ đã cụ thể hóa cơ sở pháp lý cho việc thành lập Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Các tổ chức, doanh nghiệp trao văn bản bày tỏ ý định cam kết hỗ trợ Quỹ.

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật là thiết chế hỗ trợ có ý nghĩa ở tầm quốc gia, được thành lập nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng trong nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phát triển nguồn nhân lực và huy động trí tuệ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế. Với định hướng "Kết nối nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiến tạo tương lai", Quỹ hướng tới trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhà nước và xã hội trong việc huy động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hợp pháp, minh bạch, hiệu quả cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; không để việc hỗ trợ, tài trợ bị lợi dụng để tác động, chi phối, hướng lái chính sách, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Thông qua đó, Quỹ góp phần nâng cao chất lượng thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp công bố các quyết định quan trọng về tổ chức và hoạt động của Quỹ. Hội nghị cũng giới thiệu những nội dung cơ bản về Quỹ, trong đó tập trung vào cơ sở thành lập, sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nguyên tắc hoạt động, cơ chế tiếp nhận và quản lý nguồn lực, các nhóm nhiệm vụ, hoạt động Quỹ có thể hỗ trợ, tài trợ, cơ chế công khai, minh bạch và định hướng hoạt động trong thời gian đầu.

Hội nghị thông báo định hướng hoạt động của Quỹ và kêu gọi sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo luật và cộng đồng pháp lý đối với Quỹ. Bộ Tư pháp cam kết Quỹ sẽ vận hành đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định pháp luật; lựa chọn nhiệm vụ hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường ứng dụng công nghệ số để chuẩn hóa quy trình, minh bạch thông tin và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Quỹ.

Việc ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành một cơ chế huy động và kết nối nguồn lực xã hội hóa hợp pháp cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đây không chỉ là một dấu mốc về tổ chức bộ máy, mà còn là thông điệp rõ ràng về quyết tâm của Bộ Tư pháp trong việc kiến tạo một nền thể chế phát triển, hiện đại, thực chất, lấy chất lượng chính sách và pháp luật làm nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.