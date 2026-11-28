Thời gian gần đây, dư luận bàng hoàng sau các vụ nổ khí gas gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại đường Bùi Văn Ba (TP.HCM) vào ngày 13/11 và phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) ngày 24/11.

Nhận định hiểm họa cháy nổ từ gas lậu, gas giả là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân, Công an phường Phước Tân, TP. Đồng Nai đã chủ động nắm tình hình và phát hiện đường dây sang chiết gas trái phép hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ (ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp)

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.Đồng Nai, chuyên án số 1026CT được xác lập. Ngày 14/11/2026, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố và công an các địa phương đồng loạt đột kích nhiều điểm nóng tại các phường Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài... của TP. Đồng Nai.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 6 xe ô tô tải các loại và 3 xe tải bồn chở gas LPG; hơn 1.700 bình gas thành phẩm và vỏ bình; hơn 19.000 niêm màng co cùng hơn 700 tem chống hàng giả của nhiều thương hiệu uy tín và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas (ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp)

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định đường dây này do Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến cầm đầu. Từ tháng 7/2026, cả hai thuê nhà kho tại khu phố 13 (phường Long Bình, TP. Đồng Nai) để lập xưởng bơm, sang chiết gas lậu.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng tổ chức vận hành khép kín theo quan hệ gia đình, phân công rõ ràng từ khâu nhập nguồn, sang chiết, đóng màng co, dán tem giả đến quảng cáo và giao hàng tận nơi. Trong đó, Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn điều hành; Chiến trực tiếp quản lý kho bãi và nhân công.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp (ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp)

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng Lê Quý Thượng đã thu mua khoảng 106,7 tấn gas (trị giá hơn 3 tỷ đồng), sau đó san chiết thành hàng chính hãng bán ra thị trường với giá trị tương đương 4,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,72 tỷ đồng.

Trước các chứng cứ đã thu thập được, các đối tượng đã nhận tội. Hiện Công an phường Phước Tân đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo cơ quan chức năng, gas là nhiên liệu cực kỳ nhạy cảm với nguồn nhiệt. Việc các cơ sở chui sang chiết thủ công, sử dụng vỏ bình cũ nát, van điều áp kém chất lượng khiến nguy cơ rò rỉ, cháy nổ luôn rình rập, trong khi người tiêu dùng rất khó phân biệt thật và giả bằng mắt thường.